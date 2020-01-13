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Рада рассмотрит сложение полномочий нардепа Венедиктовой

Новости » Политика     13.01.2020 - 13:37
Рада рассмотрит сложение полномочий нардепа Венедиктовой
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение вопроса состоится 14 января

На этой неделе Верховная рада рассмотрит постановление о сложении полномочий народного депутата Ирины Венедиктовой. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рассмотрение состоится во вторник, 14 января.

"Я думаю, что вопрос будет рассматриваться завтра в два часа. После этого мы уже сможем вынести вопрос о сложении полномочий Венедиктовой в зал", - заявил Разумков.

Председатель ВР также не исключил, что в ближайшее время могут назначить нового председателя комитета по вопросам правовой политики и переизбрать главу комитета по вопросам внешней политики.

"А так же я думаю, что вопрос, связанный со сменой руководства комитета правовой политики так же может появиться в ближайшее время. И я думаю, что через некоторое время встанет вопрос о смене руководства других комитетов. Но когда именно это произойдет, мне трудно сказать. Ведь я не видел представление на комитеты и решения комитетов", - добавил он.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временной главой Госбюро расследований.

Как писало РБК-Украина, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.

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Новости Украины Верховная РадаИрина Венедиктова
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