Рада хочет урегулировать деятельность финкомпаний и ломбардов. Что предлагает закон

"За" проголосовали 247 парламентариев.

Закон устанавливает единые подходы к защите прав потребителей.

Национальный банк как регулятор будет фокусироваться на надзоре за рыночным поведением игроков финансового сектора. Речь идет о прозрачном ведении бизнеса, соблюдении принципов добродетели (fair play), добросовестном поведении по отношению к клиентам, защите персональной информации, раскрытии полной информации об услугах.

Предусмотрен ряд послаблений со стороны нацрегулятора для игроков рынка. Планируется упростить выход на рынок прозрачных и добросовестных учреждений, а именно исчезнет двухэтапная процедура доступа на рынок.

Каждое финучреждение будет получать только одну лицензию. Финучреждения смогут вести иную хозяйственную деятельность, если это не будет угрожать интересам клиентов. Также будут расширены возможности привлекать дополнительное финансирование для собственного развития.

Планируется, что надзор за банками будет риск-ориентированным. К небольшим компаниям и компаниям, которые не привлекают средства граждан, будет меньше требований и внимания со стороны регулятора. Те учреждения, которые несут больше рисков для клиентов, будут под более жестким контролем.

Кроме того, законопроект урегулирует работу финансовых компаний и ломбардов. Сейчас такое регулирование фрагментарное и не учитывает особенности этих участников рынка.

В законе определены следующие особенности деятельности ломбардов: кредитование только под залог, порядок хранения залогового имущества, ограничение объема требований к заемщикам стоимостью залога.

Документ прописывает и порядок лицензирования финансовых компаний и ломбардов, перечень соответствующих документов, причины отказа в выдаче лицензии и последствия такого отказа; порядок и основания изменения объема лицензии.

Предусмотрены требования к структуре собственности финансовых компаний и ломбардов, а также их владельцев существенного участия, и порядок проверки их соответствия таким требованиям.

Устанавливаются и общие требования к руководителям финансовой компании или ломбарда, порядок их согласования НБУ, требования к корпоративному управлению и системе внутреннего контроля финансовой компании или ломбарда.