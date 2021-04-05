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НБУ назвал количество участников финансового рынка

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 14:33
НБУ назвал количество участников финансового рынка Фото: в Украине работает более 2000 финансовых компаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2021 года продолжилась тенденция на уменьшение количества участников небанковского финансового рынка. В течение месяца количество уменьшилось с 2010 до 2003 небанковских финучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

За март НБУ принял решение о регистрации шести новых финансовых компаний и одной лизинговой компании. Одновременно шесть ломбардов, одна лизинговая компания, пять финансовых компаний и две страховые компании покинули рынок по собственной инициативе и были исключены из реестров.

По данным НБУ, на сегодня небанковский рынок состоит из 188 рисковых (non-life) (было 190) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 292 ломбардов (было 298), 316 кредитных союзов, 144 лизинговых компаний, 977 финансовых компаний (было 976), страховых брокеров 65.

На платежном рынке работает 38 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Напомним, по состоянию 28 февраля 2021 года в Украине действовали 73 банки и 2009 участников рынков небанковских финансовых услуг.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%).

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