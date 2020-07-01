НБУ получил новые полномочия: что изменится на финансовых рынках

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ будет регулировать деятельность страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй

Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. Соответствующая норма содержится в законе о "сплите", принятом Верховной радой в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе НБУ, реформа финансового сектора за последнее пятилетие способствовала макрофинансовой стабилизации и повышению надежности банков. "Сплит" дает НБУ возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора.

Особое внимание НБУ уделит защите прав потребителей. Это направление деятельности предполагает работу с обращениями граждан в НБУ. Кроме того, будет регулироваться честность рекламы и полнота раскрытия информации об услугах.

Модель регулирования и надзора за финансовыми учреждениями и надзора за банками, будет осуществляться по риск-ориентированному подходу. Регулирование каждого сегмента рынка будет отличаться в зависимости от того, привлекает ли финансовое учреждение средства клиентов. Так, банки, страховые компании и кредитные союзы работают благодаря средствам, привлеченным от клиентов, а другие финансовые учреждения работают на базе собственного капитала. Таким образом компании, которые работают на базе собственного капитала, не должны испытывать чрезмерного присутствия регулятора в свой деятельности, отметили в НБУ.

Сейчас НБУ разрабатывает предложения к проектам законов по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. В частности, ключевой проект закона "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг" уже передан в профильный комитет ВРУ. Предложения новых редакций проектов законов "О кредитных союзах", "О страховании", "О финансовых компаниях" находятся в активной фазе разработки и будут представлены уже в ближайшее время. Вскоре начнется работа над новыми законами "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", "О страховой дистрибуции", сообщили в НБУ.

"Сегодня, 1 июля 2020 года, начинается новый этап развития небанковского рынка, который несет как большие возможности для рынка и для потребителей, так и большие вызовы", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В частности, НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

Отметим, по данным исследования ФГВФЛ, в декабре 2019 года реально интересовались финансовыми услугами 8% украинцев.

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Автор: Александр Белоус