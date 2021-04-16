НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев

Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на своих веб-сайтах.

Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в НБУ для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.

По данным пресс-службы, требования к раскрытию структуры собственности небанковских финучреждений заработают с 17 апреля 2021 года. В течение двух месяцев небанковские финансовые учреждения должны раскрыть структуру собственности. В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил компании, которые не имеют прозрачной структуры собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести в соответствие с новыми требованиями.

Согласно решению НБУ: