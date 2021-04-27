Рада хоче врегулювати діяльність фінкомпаній та ломбардів. Що пропонує закон

"За" проголосували 247 парламентаріїв.

Закон встановлює єдині підходи до захисту прав споживачів.

Національний банк як регулятор фокусуватиметься на нагляді за ринковою поведінкою гравців фінансового сектору. Йдеться про прозоре ведення бізнесу, дотримання принципів доброчесності (fair play), добросовісну поведінку стосовно клієнтів, захист персональної інформації, розкриття повної інформації про послуги.

Передбачена низка послаблень з боку нацрегулятора для гравців ринку. Планується спростити вихід на ринок прозорих та добросовісних установ, а саме зникне двоетапна процедура доступу на ринок.

Кожна фінустанова отримуватиме лише одну ліцензію. Фінустанови зможуть вести іншу господарську діяльність, якщо це не загрожуватиме інтересам клієнтів. Також будуть розширені можливості залучати додаткове фінансування для власного розвитку.

Планується, що нагляд за фінустановами буде ризик-орієнтованим. До невеликих компаній та компаній, які не залучають кошти громадян, буде менше вимог та уваги з боку регулятора. Ті установи, які несуть більше ризиків для клієнтів, будуть під жорсткішим контролем.

Крім того, законопроєкт врегулює роботу фінансових компаній та ломбардів. Наразі таке регулювання фрагментарне та не враховує особливості цих учасників ринку.

У законі визначені такі особливості діяльності ломбардів: кредитування лише під заставу, порядок збереження заставного майна, обмеження обсягу вимог до позичальників вартістю застави.

Документ прописує й порядок ліцензування фінансових компаній та ломбардів, перелік відповідних документів, причини відмови у видачі ліцензії та наслідки такої відмови; порядок та підстави зміни обсягу ліцензії.

Передбачені вимоги до структури власності фінансових компаній та ломбардів, а також їх власників істотної участі, та порядок перевірки їх відповідності таким вимогам.

Встановлюються і загальні вимоги до керівників фінансової компанії або ломбарду, порядок їх погодження НБУ, вимоги до корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії або ломбарду.