Рада хоче визнати ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

Депутати Верховної Ради пропонують визнати приватну військову компанію "Вагнера", що воює проти України, міжнародною злочинною організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови, що опублікований на сайті українського парламенту.

При цьому поки немає тексту постанови про визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

Нагадаємо, що раніше США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Вашингтон також ввів санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність "Вагнера".

Окрім того, парламент Канади закликає уряд визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

Тим часом у Британії зазначали, що присутність ПВК "Вагнера" на фронті в Україні демонструє проблеми у регулярній російській армії.

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