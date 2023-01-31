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Рада хочет признать ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 14:27
Рада хочет признать ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией Фото: Рада хочет признать ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Депутаты Верховной Рады предлагают признать частную военную компанию "Вагнера", которая воюет против Украины, международной преступной организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, который опубликован на сайте украинского парламента.

При этом пока нет текста постановления о признании ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией.

Напомним, что ранее США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией. Вашингтон также ввел санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность "Вагнера".

Кроме того, парламент Канады призывает правительство признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

Между тем, в Британии отмечали, что присутствие ВЧК "Вагнера" на фронте в Украине демонстрирует проблемы в регулярной российской армии.

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