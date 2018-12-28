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Рада за год приняла 158 законов, - Парубий

Новости » Политика    28.12.2018 - 18:47
Рада за год приняла 158 законов, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Также, по словам спикера ВР, было принято множество постановлений

За год работы Верховной рады народные депутаты успели принять 158 законов. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в целом было принято 158 законов.

"Еще огромное количество законов в первом чтении, которые нам предстоит рассмотреть на следующей сессии. Конечно, и огромное количество постановлений. Но законов, которые приняты в целом, - 158", - сообщил Парубий.

Напомним, гражданская сеть "Опора", проанализировав 4 года работы Верховной рады 8-го созыва, признала самым эффективным законотворцем президента Украины Петра Порошенко.

Вместе с тем, в Комитете избирателей Украины назвали наименее производительных депутатов Верховной рады в соответствии с количеством принятых поданных ими законопроектов.

"Наименее продуктивным депутатом ВР является внефракционный Евгений Мураев. За четыре года он подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят. В списке наименее продуктивных политиков также члены "Оппозиционного блока" Юрий Солод (подано 111/ принято 0), Александр Вилкул (108/0), Дмитрий Шпенов (81/0) и Дмитрий Колесников (80/0)", - отметили в КИУ.

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