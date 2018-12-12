У КВУ назвали найменш продуктивних депутатів Ради

Фото: Євгеній Мураєв (opposition.org.ua)

Позафракційний нардеп Євгеній Мураєв виявився найменш продуктивним

У Комітеті виборців України (КВУ) назвав найменш і найбільш продуктивних депутатів Верховної ради відповідно до кількості ухвалених поданих ними законопроектів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КВУ.

Зокрема, продуктивність нардепів у КВУ визначали як співвідношення кількості поданих законопроектів до прийнятих документів. Зокрема, було встановлено, скільки за чотири роки поданих нардепами документів стали діючими законами.

"Найменш продуктивним депутатом ВР є позафракційний Євгеній Мураєв. За чотири роки він подав 160 проектів законів, жоден із яких не був прийнятий. У списку найменш продуктивних політиків також члени "Опозиційного блоку" Юрій Солод (подано 111/ прийнято 0), Олександр Вілкул (108/0), Дмитро Шпенов (81/0) та Дмитро Колєсніков (80/0)", - додали в КВУ.

Крім того, у Раді нарахували 48 політиків, котрі від початку 8 скликання не стали авторами жодного прийнятого закону.

"Серед них такі відомі прізвища як Вадим Рабінович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Віктор Шевченко (73/0), Сергій Ківалов (34/0), Михайло Добкін (6/0), Андрій Білецький (43/0), Дмитро Ярош (12/0)", - сказали в КВУ.

Щодо продуктивних нардепів, то найбільш продуктивним виявився член фракції БПП Гліб Загорій. За 4 роки кожен другий законопроект політика став законом (подано 53/прийнято 25).

"Серед лідерів депутатських фракцій найпродуктивнішими є Артур Герасимов, 32% законопроектів якого стали законами (подано 91/прийнято 29). На другому місці Максим Бурбак із показником 26% (118/31), третій Олег Ляшко - 20% (269/54). Далі йдуть Олег Березюк - 18% (92/17), Юлія Тимошенко - 8% (102/8) і Вадим Новинський - 0% (15/0)", - зазначили в КВУ.

Серед опозиційний фракцій і груп, то 26% законопроектів Оксани Корчинської із РПЛ стають законами. Аналогічний показник у голови "Народного Фронту".

"Також законами стають 23% законопроектів Юрія-Богдана Шухевича (РПЛ) і 22% законопроектів Віктора Галасюка (РПЛ) та Олексія Рябчина ("Батьківщина").

Нагадаємо, раніше у КВУ повідомили, що за 4 роки роботи Верховної ради України 8-го скликання взяли участь принаймні у половині голосувань лише 217 народних депутатів.