Всі засідання Ради в листопаді відвідали лише 84 депутати, - КВУ

Фото: парламент (РБК-Україна)

Всього в листопаді відбулося 13 пленарних засідань

Всі засідання Верховної ради України в листопаді відвідали лише 84 депутати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет виборців України (КВУ) у Facebook.

Як зазначається, лише 20% народних депутатів (84 із 422) відвідали всі засідання Ради у листопаді. Крім того, за даними письмової реєстрації, без урахування даних позачергового засідання щодо воєнного стану, на всіх засіданнях Ради були 45% депутатів (188 із 422).

Також повідомляється, що 6 нардепів (Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський, Вадим Кривохатько, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Надія Савченко) не були зареєстровані на жодному засіданні.

Всього в листопаді відбулося 13 пленарних засідань.

Фото: facebook.com/cvu.ngo

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у січні-вересні 2018 року до Верховної ради України надійшло 84,7 тис. звернень.

Також повідомлялося, що у вересні у Верховній раді 46 народних депутатів майже не голосували, пропустивши 90% голосувань.