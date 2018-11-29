ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Всі засідання Ради в листопаді відвідали лише 84 депутати, - КВУ

Новини » Політика    29.11.2018 - 12:00
Всі засідання Ради в листопаді відвідали лише 84 депутати, - КВУ
Фото: парламент (РБК-Україна)

Всього в листопаді відбулося 13 пленарних засідань

Всі засідання Верховної ради України в листопаді відвідали лише 84 депутати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет виборців України (КВУ) у Facebook.

Як зазначається, лише 20% народних депутатів (84 із 422) відвідали всі засідання Ради у листопаді. Крім того, за даними письмової реєстрації, без урахування даних позачергового засідання щодо воєнного стану, на всіх засіданнях Ради були 45% депутатів (188 із 422). 

Також повідомляється, що 6 нардепів (Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський, Вадим Кривохатько, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Надія Савченко) не були зареєстровані на жодному засіданні.

Всього в листопаді відбулося 13 пленарних засідань.

Всі засідання Ради в листопаді відвідали лише 84 депутати, - КВУФото: facebook.com/cvu.ngo

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у січні-вересні 2018 року до Верховної ради України надійшло 84,7 тис. звернень.

Також повідомлялося, що у вересні у Верховній раді 46 народних депутатів майже не голосували, пропустивши 90% голосувань.

Порошенко схвалив закон про запровадження воєнного стану За 4 роки роботи Ради український депутат у середньому пропустив кожне 5 голосування
Новини України Верховна РадаКИУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся