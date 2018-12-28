Рада за рік прийняла 158 законів, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Також, за словами спікера ВР, було прийнято безліч постанов

За рік роботи Верховної ради народні депутати встигли ухвалити 158 законів. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в цілому було прийнято 158 законів.

"Величезна кількість ще законів в першому читанні, які нам доведеться розглянути наступної сесії. Звичайно, і величезна кількість постанов. Але законів, які прийняті в цілому, - 158", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, громадянська мережа "Опора", проаналізувавши 4 роки роботи Верховної ради 8-го скликання, визнала найефективнішим законотворцем президента України Петра Порошенка.

Разом з тим, у Комітеті виборців України назвали найменш продуктивних депутатів Верховної ради відповідно до кількості ухвалених поданих ними законопроектів.

"Найменш продуктивним депутатом ВР є позафракційний Євгеній Мураєв. За чотири роки він подав 160 проектів законів, жоден із яких не був прийнятий. У списку найменш продуктивних політиків також члени "Опозиційного блоку" Юрій Солод (подано 111/ прийнято 0), Олександр Вілкул (108/0), Дмитро Шпенов (81/0) та Дмитро Колєсніков (80/0)", - зазначили в КВУ.