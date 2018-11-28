Найефективнішим законотворцем за 4 роки роботи Ради став президент, - "Опора"

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

81% ініційованих президентом законопроектів стали законами

Громадянська мережа "Опора", проаналізувавши 4 роки роботи Верховної ради 8-го скликання, визнала найефективнішим законотворцем президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Опори".

Як зазначається, 81% ініційованих президентом законопроектів урешті стали законами.

Зокрема, майже третина (28%) урядових законопроектів, внесених у парламент, були позитивно проголосовані. Натомість серед зареєстрованих депутатами законопроектів лише 12% набули чинності.

"Загалом парламент підтримав 447 законопроектів, ініційованих депутатами, 280 - КМУ і 135 – президентом", - йдеться у дослідженні.

Верховна рада також найактивніше розглядала саме законодавчі ініціативи президента.

Лише 10% законопроектів, що були ініційовані українським гарантом, досі не розглянуті.

Нагадаємо, на рекламу шість парламентських партій збільшили більш ніж вдвічі - до 201 млн гривень - витрати у третьому кварталі порівняно з першим кварталом, а найбільше витрачає коштів на рекламу "ВО "Батьківщина".

В серпні в КВУ повідомляли, що Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ), "Опозиційний блок" і "Батьківщина" активно купують рекламу на телебаченні за державні кошти.