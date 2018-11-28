ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Найефективнішим законотворцем за 4 роки роботи Ради став президент, - "Опора"

Новини » Політика    28.11.2018 - 10:26
Найефективнішим законотворцем за 4 роки роботи Ради став президент, - "Опора"
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

81% ініційованих президентом законопроектів стали законами

Громадянська мережа "Опора", проаналізувавши 4 роки роботи Верховної ради 8-го скликання, визнала найефективнішим законотворцем президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Опори".

Як зазначається, 81% ініційованих президентом законопроектів урешті стали законами.

Зокрема, майже третина (28%) урядових законопроектів, внесених у парламент, були позитивно проголосовані. Натомість серед зареєстрованих депутатами законопроектів лише 12% набули чинності.

"Загалом парламент підтримав 447 законопроектів, ініційованих депутатами, 280 - КМУ і 135 – президентом", - йдеться у дослідженні.

Верховна рада також найактивніше розглядала саме законодавчі ініціативи президента.

Лише 10% законопроектів, що були ініційовані українським гарантом, досі не розглянуті.

Нагадаємо, на рекламу шість парламентських партій збільшили більш ніж вдвічі - до 201 млн гривень - витрати у третьому кварталі порівняно з першим кварталом, а найбільше витрачає коштів на рекламу "ВО "Батьківщина".

В серпні в КВУ повідомляли, що Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ), "Опозиційний блок" і "Батьківщина" активно купують рекламу на телебаченні за державні кошти.

 

Парубій підписав закон про введення воєнного стану Парубій розповів, коли в Україні введуть воєнний стан
Новини України Верховна РадаОПОРАЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся