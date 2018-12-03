Рада на этой неделе примет закон о разминировании Донбасса

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Во вторник первым блоком стоят законопроекты о защите лиц с инвалидностью

На этой пленарной неделе Верховная рада рассмотрит вопросы социальной защиты, а также законопроект о противоминной деятельности во втором чтении. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера ВР, во вторник первым блоком стоят вопросы по защите лиц с инвалидностью.

"Формируя повестку дня, учли то, что во вторник будет Всемирный день защиты лиц с инвалидностью. Поэтому предлагается, чтобы мы первым блоком поставили те вопросы, которые касаются защиты лиц с инвалидностью. Это небольшой блок вопросов, 5 вопросов", - заявил Парубий.

По его словам, блок законопроектов о защите лиц с инвалидностью должны поддержать все фракции парламента.

"Второй блок - блок аграрных вопросов. В среду - традиционно ратификации. Первым блоком в четверг предлагается блок по вопросам безопасности. Предлагается первым блоком вопросы национальной безопасности и обороны. Среди них первым законом предлагается поставить закон Украины о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. Это законопроект Юрия Шухевича", - сказал председатель парламента.

Спикер подчеркнул, что уже также завершился срок подачи поправок ко второму чтению в законопроект о противоминной деятельности.

"Также я проговорил с главой комитета, чтобы на четверг был подготовлен закон о противоминной деятельности. Уже завершилось время подачи поправок, и комитет взял на себя обязательства рассмотреть. Я убежден, что в четверг мы сможем его рассмотреть", - добавил он.

Напомним, в начале ноября посол Великобритании в Украине Джудит Гоф поприветствовала решение Рады принять в первом чтении закон о разминировании.

Как писало РБК-Украина, парламент 6 ноября принял за основу в первом чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине. Законопроект после ряда неудачных голосований поддержали 240 парламентариев.

Добавим также, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что США, Британия, Швейцария и Канада готовы усилить сотрудничество с Украиной для разминирования на Донбассе.