Великобритания приветствует принятие закона о разминировании в Украине

Фото: Джудит Гоф (ukvisa.com.ua)

Великобритания поддерживает процесс разминирования на Донбассе в рамках The HALO Trust

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф поприветствовала вчерашнее решение парламента принять в первом чтении закон о разминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее микроблог в Twitter.

"Приветствую принятие вчера в первом чтении закона о разминировании в Верховной Раде. Это важный шаг вперед, который должен помочь спасти жизни украинцев. Великобритания продолжает поддерживать разминирования в Украине в рамкаж деятельности The HALO Trust", - написала она.

The HALO Trust - международная гуманитарная организация, которая занимается разминированием территорий. Ее представители работают в более 20 странах и территориях.

Напомним, во вторник, 6 ноября, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект про противоминную деятельность в Украине. В законопроекте определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности, требования к специалистам и их обязанности. Также в проекте закона предусмотрено создание Центра противоминной деятельности.