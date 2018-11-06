США, Британия, Швейцария и Канада готовы усилить сотрудничество с Украиной в разминировании

Фото: заседание Рады (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рада получила соответствующее письмо поддержки от западных партнеров

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Соединенные Штаты Америки, Британия, Швейцария и Канада готовы усилить сотрудничество с Украиной для разминирования на Донбассе. Об этом она сказала в ходе рассмотрения проектов о противоминную деятельность на заседании ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Зампред ВР отметила, что Рада получила соответствующее письмо поддержки от западных партнеров.

"В адрес руководства парламента, председателя Верховной рады, заместителей председателя Верховной рады, лидеров всех фракций и профильных комитетов мы получили письма поддержки наших партнеров, в частности, от посла Соединенных Штатов Мари Йованович, посла Великобритании, посла Швейцарии, посла Канады и других стран, который указывает на то, что эти страны поддерживают работу парламента над законом о разминировании и также готовы усилить сотрудничество с Украиной ради того, чтобы мы могли этот вызов вместе преодолеть - разминировать семь тысяч километров территории, напичканной взрывоопасными предметами. Поэтому действительно, этот вопрос не имеет политики", - подчеркнула нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде ожидают письмо от посольства США и НАТО с оценкой и выводами по законопроекту о гуманитарном разминировании на Донбассе.

Отметим, что сейчас в Раде зарегистрировано несколько законопроектов о гуманитарном разминировании. Но профильный комитет поддержал только законопроект №9080-1 "О противоминной деятельности в Украине".