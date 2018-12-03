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Рада цього тижня ухвалить закон про розмінування Донбасу

Новини » Політика    03.12.2018 - 12:14
Рада цього тижня ухвалить закон про розмінування Донбасу
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

У вівторок першим блоком стоять законопроекти щодо захисту осіб з інвалідністю

Цього пленарного тижня Верховна рада розгляне питання соціального захисту, а також законопроект про протимінну діяльність у другому читанні. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера ВР, у вівторок першим блоком стоять питання щодо захисту осіб з інвалідністю.

"Формуючи порядок денний, зважили на те, що у вівторок буде Всесвітній день захисту осіб з інвалідністю. Тому пропонується, щоб ми першим блоком поставили ті питання, які стосуються захисту осіб з інвалідністю. Це невеликий блок питань, 5 питань", - заявив Парубій.

За його словами, блок законопроектів про захист осіб з інвалідністю мають підтримати усі фракції парламенту.

"Другий блок - блок аграрних питань. У середу - традиційно ратифікації. А першим блоком у четвер пропонується блок з питань безпеки. Пропонується першим блоком питання національної безпеки і оборони. Поміж них першим законом пропонується поставити закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це законопроект Юрія Шухевича", - сказав голова парламенту.

Спікер наголосив, що уже також завершився строк подачі поправок до другого читання у законопроект про протимінну діяльність.

"Також я проговорив із головою комітету, щоб на четвер був підготовлений закон про протимінну діяльність. Уже завершився час подачі поправок, і комітет узяв на себе зобов’язання розглянути. Я переконаний, що в четвер ми зможемо його розглянути", - додав він.

Нагадаємо, на початку листопада посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф привітала рішення Ради прийняти в першому читанні закон про розмінування.

Як писало РБК-Україна, парламент 6 листопада ухвалив за основу в першому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні. Законопроект після низки невдалих голосувань підтримали 240 парламентарів.

Додамо також, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що США, Британія, Швейцарія і Канада готові посилити співпрацю з Україною для розмінування на Донбасі.

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Новини України Андрій ПарубійДонбасВерховна Рада
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