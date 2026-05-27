Рада з другої спроби забрала мандат у нардепа від "Голосу": що про нього відомо

Рішення про дострокове припинення повноважень депутата підтримали 257 народних обранців.

Цабаль написав заяву про складання повноважень ще у квітні.

Перша спроба проголосувати відбулася 12 травня - але голосів тоді не вистачило. Лише з другої спроби парламент підтримав його рішення.

Що відомо про Цабаля

Володимир Цабаль народився 25 квітня 1985 року в Кременці на Тернопільщині. Здобув економічну освіту в НАУКМА, а потім отримав ступінь МВА у відомій бізнес-школі INSEAD.

Кар'єру розпочав у великих міжнародних компаніях - працював у "Тетра пак Україна", "Нестле Україна", Nestle Hellas в Афінах та Nestle Болгарія в Софії. З 2008 по 2019 рік був асоційованим партнером у консалтинговій компанії McKinsey&Company.

У 2019 році його обрали народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії "Голос" - дванадцятим у списку.