Рада со второй попытки забрала мандат у нардепа от "Голоса": что о нем известно

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата поддержали 257 народных избранников.

Цабаль написал заявление о сложении полномочий еще в апреле.

Первая попытка проголосовать состоялась 12 мая - но голосов тогда не хватило. Только со второй попытки парламент поддержал его решение.

Что известно о Цабале

Владимир Цабаль родился 25 апреля 1985 года в Кременце на Тернопольщине. Получил экономическое образование в НАУКМА, а затем получил степень МВА в известной бизнес-школе INSEAD.

Карьеру начал в крупных международных компаниях - работал в "Тетра пак Украина", "Нестле Украина", Nestle Hellas в Афинах и Nestle Болгария в Софии. С 2008 по 2019 год был ассоциированным партнером в консалтинговой компании McKinsey&Company.

В 2019 году его избрали народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Голос" - двенадцатым в списке.