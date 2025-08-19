Путіну не можна довіряти. Гарантії безпеки для України мають бути надійними, - Каллас

Російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти. Тому лише надійні гарантії безпеки для України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила у соцмережі Х.
За її словами, єдність лідерів ЄС на сьогоднішньому віртуальному саміті була відчутною.
Каллас зазначила, що всі лідери ЄС віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи.
"Путіну не можна довіряти, що він дотримається будь-яких обіцянок чи зобов’язань. Тому гарантії безпеки мають бути достатньо міцними та надійними, щоб утримати Росію від перегрупування та поновлення нападу", - наголосила вона.
Головний дипломат ЄС пообіцяла, що ЄС докладеться до гарантій безпеки для України, "зокрема шляхом підготовки українських військових та зміцнення Збройних сил і оборонної промисловості".
"ЄС також продовжуватиме вживати заходів проти військової економіки Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця. Я поставив ці теми на перше місце в порядку денному для обговорення між міністрами закордонних справ та оборони ЄС", - додала Каллас.
Нагадаємо, однією з головних тем переговорів у Білому домі 18 серпня були гарантії безпеки для України.
До обговорень долучилися президенти України, США, Франції, Фінляндії, прем'єри Британії, Італії, канцлер Німеччини, а також голова Єврокомісії та генсек НАТО.
Союзники хочуть забезпечити Україні гарантії безпеки, подібні до 5 статті НАТО, але поза межами самого Альянсу.
Як заявляв американський президент Дональд Трамп, США долучаться до гарантій безпеки для України, але основну роль зіграють країни Європи. Водночас він виключив розміщення американських війсь на території України.
Натомість напередодні "коаліція рішучих" оголосила про готовність відправити сили стримування в Україні.
За словами президента України Володимира Зеленського, деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.
Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Європейські та інші партнери готові до операцій не на передовій.