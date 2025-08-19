Путину нельзя доверять. Гарантии безопасности для Украины должны быть надежными, - Каллас

По ее словам, единство лидеров ЕС на сегодняшнем виртуальном саммите было ощутимым.

Каллас отметила, что все лидеры ЕС привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы.

"Путину нельзя доверять, что он сдержит любые обещания или обязательства. Поэтому гарантии безопасности должны быть достаточно прочными и надежными, чтобы удержать Россию от перегруппировки и возобновления нападения", - подчеркнула она.

Главный дипломат ЕС пообещала, что ЕС приложится к гарантиям безопасности для Украины, "в частности путем подготовки украинских военных и укрепления Вооруженных сил и оборонной промышленности".

"ЕС также будет продолжать принимать меры против военной экономики России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Я поставил эти темы на первое место в повестке дня для обсуждения между министрами иностранных дел и обороны ЕС", - добавила Каллас.