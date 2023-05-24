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Путіну байдуже, скількох росіян він вб'є, - Волкер про перспективи для переговорів

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Середа 24 травня 2023 11:36
Путіну байдуже, скількох росіян він вб'є, - Волкер про перспективи для переговорів Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Наразі немає перспектив для серйозних переговорів між Україною та Росією. Голові Кремля Володимиру Путіну байдуже на втрати в його армії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

Аналізуючи поведінку російського диктатора, Волкер відзначив, що Путін не має наміру припиняти війну.

"Я думаю, ми всі бачимо, що Володимир Путін не має наміру припиняти боротьбу, якщо ви слухаєте, що він говорить, дивитесь, як він себе поводить, що він робить. Йому байдуже, скількох росіян він уб'є. Він збирається продовжувати боротьбу", - відзначив колишній спецпредставник США в Україні.

Перспективи для переговорів між країнами можуть з'явитись лише після повної перемоги над російськими військами.

"Тоді, я думаю, може з'явитися шлях для укладання мирного договору. Але спочатку їх треба перемогти", - пояснив Волкер.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 24 травня, російська армія втратила 204 760 одиниці живої сили. Лише за минулу добу, 23 травня, наші воїни ліквідували ще близько 400 окупантів.

За словами президента США Джо Байдена, лише в Бахмуті, який вже більш як вісім місяців залишається епіцентром бойових дій, Росія втратила понад 100 тисяч своїх військових.

Переговори з російським диктатором

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, світові лідері, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, провели не одну годину переговорів з Путіним, аби запобігти катастрофі. Водночас диктатор вирішив обрати інший шлях. Той, хто приніс смерть "має просити помилування. І тоді буде наша відповідь - трибунал".

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