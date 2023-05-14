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Зеленський про переговори з Путіним: наша відповідь одна - трибунал

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Аахен, Неділя 14 травня 2023 20:08
Зеленський про переговори з Путіним: наша відповідь одна - трибунал Фото: український президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Світові лідери не одну годину вели перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб запобігти тому, що є зараз, однак він обрав катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Світові лідери провели години в розмовах з Путіним, щоб відвернути цю катастрофу. Але Путін обрав катастрофу. Він один. І зараз всі розуміють те, що розуміємо ми. Путін і є катастрофа. Путін і є агресія. Він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити?", - сказав президент.

За його словами, той, хто приніс смерть, став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити нас і Європу, "має просити пощади. І тоді буде наша відповідь - трибунал".

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, президент України перебував з першим із початку повномасштабної війни офіційним візитом до Німеччини. Усі деталі поїздки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому ще вчора перед поїздкою до Німеччини український президент відвідав Рим, де зустрівся із президентом та прем'єром Італії, а також провів аудієнцію з Папою Римським. Більше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що Зеленський заявляв, що одна з цілей його візиту до країн Європи - робота над створенням коаліції винищувачів.

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