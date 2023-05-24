Путину безразлично, скольких россиян он убьет, - Волкер о перспективах для переговоров

Сейчас нет перспектив для серьезных переговоров между Украиной и Россией. Главе Кремля Владимиру Путину безразличны потери в его армии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

Анализируя поведение российского диктатора, Волкер отметил, что Путин не намерен прекращать войну.

"Я думаю, мы все видим, что Владимир Путин не намерен прекращать борьбу, если вы слушаете, что он говорит, смотрите, как он себя ведет, что он делает. Ему безразлично, скольких россиян он убьет. Он собирается продолжать борьбу", - отметил бывший спецпредставитель США в Украине.

Перспективы для переговоров между странами могут появиться только после полной победы над российскими войсками.

"Тогда, я думаю, может появиться путь для заключения мирного договора. Но сначала их надо победить", - пояснил Волкер.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро, 24 мая, российская армия потеряла 204 760 единиц живой силы. Только за минувшие сутки, 23 мая, наши воины ликвидировали еще около 400 оккупантов.

По словам президента США Джо Байдена, только в Бахмуте, который уже более восьми месяцев остается эпицентром боевых действий, Россия потеряла более 100 тысяч своих военных.

Переговоры с российским диктатором

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, мировые лидеры, еще до начала полномасштабного вторжения России, провели не один час переговоров с Путиным, чтобы предотвратить катастрофу. В то же время, диктатор решил выбрать другой путь. Тот, кто принес смерть "должен просить помилования. И тогда будет наш ответ - трибунал".