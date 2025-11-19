ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Путіна зробили чергову цинічну заяву про переговори з Україною

Росія, Середа 19 листопада 2025 21:48
UA EN RU
У Путіна зробили чергову цинічну заяву про переговори з Україною Фото: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Москва нібито "відкрита" до продовження мирних переговорів з Україною. Проте, мовляв, "не може" вести переговори через нібито позицію України.

Як передає РБК-Україна, про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським пропагандистам на брифінгу.

Зокрема Пєскова попросили прокоментувати заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією відновити переговорний процес між Україною та РФ. У відповідь Пєсков заявив, що Росія, мовляв, "відкрита до переговорів".

"Москва відкрита до переговорів. Та пауза, яка виникла, вона виникла власне через небажання "київського режиму" продовжувати цей діалог", - цинічно збрехав прессекретар російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначимо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером Туреччини Ердоганом останній заявив, що пропонує відновити переговори українських і російських чиновників у Стамбулі, але зі значно ширшим змістом.

А за кілька днів до цього міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що війна між Україною та росіянами врешті-решт завершиться переговорами. Проводити їх потрібно в Туреччині, оскільки це єдине прийнятне місце для обох сторін.

Україна та Росія відновили переговори в Стамбулі в 2025 році - після того, як в США до влади прийшов Дональд Трамп. Проте під час трьох раундів зустрічей (у травні, червні та липні), прогресу не вдалося досягти, якщо не рахувати питання обміну полоненими.

12 листопада заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року завершилися майже без результату, - тому зараз вони призупинені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кремль Російська Федерація Україна Війна в Україні Мирні переговори
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті