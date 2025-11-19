ua en ru
Главная » Новости » Политика

У Путина сделали очередное циничное заявление о переговорах с Украиной

Россия, Среда 19 ноября 2025 21:48
Автор: Антон Корж

Москва якобы "открыта" к продолжению мирных переговоров с Украиной. Однако, мол, "не может" вести переговоры из-за якобы позиции Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским пропагандистам на брифинге.

В частности Пескова попросили прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Эрдогана с предложением возобновить переговорный процесс между Украиной и РФ. В ответ Песков заявил, что Россия, мол, "открыта к переговорам".

"Москва открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла собственно из-за нежелания "киевского режима" продолжать этот диалог", - цинично солгал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

Отметим, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Эрдоганом последний заявил, что предлагает возобновить переговоры украинских и российских чиновников в Стамбуле, но со значительно более широким содержанием.

А за несколько дней до этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что война между Украиной и россиянами в конце концов завершится переговорами. Проводить их нужно в Турции, поскольку это единственное приемлемое место для обеих сторон.

Украина и Россия возобновили переговоры в Стамбуле в 2025 году - после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп. Однако во время трех раундов встреч (в мае, июне и июле), прогресса не удалось достичь, если не считать вопроса обмена пленными.

12 ноября заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с РФ в этом году завершились почти без результата, - поэтому сейчас они приостановлены.

Кремль Российская Федерация Украина Война в Украине Мирные переговоры
