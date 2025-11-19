Ердоган запропонував відновити Стамбульський формат "з новим змістом"

Туреччина пропонує відновити переговори українських і російських чиновників у Стамбулі, але з більш широким змістом.

Як передає РБК-Україна , про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Ердоган заявив, що під час переговорів із Зеленським заявив про необхідність продовження Стамбульського формату "з прагматичним і орієнтованим на результат" підходом.

За словами турецького лідера, коли виснажливі наслідки війни для України та РФ посилюються, Стамбульські переговори стали ключовими етапами зусиль для дипломатичного вирішення конфлікту.

Він уточнив, що посилені атаки на енергетичну інфраструктуру та людські втрати призводять до незворотних руйнувань для обох сторін.

"Ми вважаємо за доцільне, щоб Стамбульський процес відновився з більш широким змістом і спрямувався на розв'язання проблем, які набули вже критичного характеру. Також очікуємо від усіх наших партнерів у регіоні, які прагнуть припинення кровопролиття, конструктивної підтримки Стамбульського процесу переговорів", - додав він.