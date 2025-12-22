У Путіна не знають, про який прорив у переговорах по Україні заявив Венс

"Я не зовсім, чесно кажучи, маю інформацію, що мається на увазі. Але в публічному режимі навряд чи можна займатися врегулюванням такої складної проблеми. Але, з іншого боку, напевно, з часом ми отримаємо якісь роз'яснення", - зазначив Пєсков.

Що передувало

Нагадаємо, 22 грудня Венс повідомив, що за підсумками консультацій між США і РФ у Маямі було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України. За його словами, він полягає в тому, що всі питання "винесені на поверхню".

Він додав, що в особистих бесідах влада України нібито визнає, що в кінцевому підсумку втратить Донецьк. Також Венс розповів, що ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах.