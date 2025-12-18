Зеленський про мирний план: узгодженої фінальної версії немає

Остаточної узгодженої версії мирного плану, яку б можна було назвати "останньою версією", у перемовинах зі США поки немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів у відповідь на питання журналістів.

Президент наголосив на ключовому значенні гарантій безпеки від США та НАТО.

"Ми працюємо над гарантіями безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Для нас принципові речі, щоб це було проголосовано в Конгресі США. Щоб це були гарантії юридичного зобов'язуючі. Друге, щоб це була 5 стаття НАТО. Третє, щоб ми знали, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії Росії", - розповів він.

Зеленський підтвердив, що "є деталі щодо зброї, щодо посилення нашої армії, щодо кількісного складу української армії".

"В принципі, всі ці деталі, окрім складу, ви знаєте, що вона не менше 800 тисяч повинна бути й залишатись. А щодо деталей озброєння тощо, то ми домовилися зі Сполученими Штатами Америки, поки не допрацюється цей документ, не проговорювати публічно деталі", - сказав глава держави.

Коментуючи запитання про те, чи є уявлення, коли американці понесуть останню версію мирного плану РФ, президент наголосив на відсутність такої версії поки що.

"Коли ви запитуєте, що стосується останньої версії мирного плану, я не знаю, що таке остання версія мирного плану РФ. Є план, який Сполучені Штати Америки з нами проговорювали і проговорюють з Росією. Остання версія будь-якого плану, - це узгоджена версія. Поки що узгодженої версії плану немає", - розповів президент.

А відповідаючи на запитання про те, коли він планує обговорити мирний план із американським президентом, Зеленський відповів, що його новий контакт із Трампом можливий після фіналізації документів.