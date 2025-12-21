США та Росія сьогодні продовжать переговори у Маямі, - Reuters

У Маямі триває другий раунд прямих переговорів між представниками США та російською делегацією щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляє Reuters, зустрічі розпочалися у суботу та проходять за участі спецпосланця США Стіва Віткоффа, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, а також представника Росії Кирила Дмитрієва.

Переговори у Флориді відбулися одразу після п’ятничних консультацій американської сторони з представниками України та Європейського Союзу.

Після завершення суботньої сесії Дмитрієв заявив журналістам, що зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером була "конструктивною", додавши, що дискусії продовжаться й у неділю.

Також зазначається, що до консультацій у Маямі може долучитися державний секретар США Марко Рубіо.

Раніше на початку тижня представники США, України та ЄС заявляли про суттєвий прогрес у питанні гарантій безпеки для Києва, які можуть бути зафіксовані в межах майбутньої мирної угоди. Водночас вони наголосили, що життєздатність такого плану залежить від готовності Кремля погодитися на присутність іноземного безпекового компонента в Україні.