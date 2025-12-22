У Путина не знают, о каком прорыве в переговорах по Украине заявил Вэнс

"Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - отметил Песков.

Что предшествовало

Напомним, 22 декабря Вэнс сообщил, что по итогам консультаций между США и РФ в Майами был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине. По его словам, он заключается в том, что все вопросы "вынесены на поверхность".

Он добавил, что в личных беседах власти Украины якобы признают, что в конечном итоге потеряют Донецк. Также Вэнс рассказал, что эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах.