У Путина не знают, о каком прорыве в переговорах по Украине заявил Вэнс

Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о прорыве в переговорах по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - отметил Песков.

Что предшествовало

Напомним, 22 декабря Вэнс сообщил, что по итогам консультаций между США и РФ в Майами был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине. По его словам, он заключается в том, что все вопросы "вынесены на поверхность".

Он добавил, что в личных беседах власти Украины якобы признают, что в конечном итоге потеряют Донецк. Также Вэнс рассказал, что эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах.

 

Переговоры в США

Напомним, новые переговоры по прекращению войны в Украине состоялись в Майами, штат Флорида, в пятницу, 19 декабря. Украинские и европейские посланники провели переговоры со своими американскими коллегами и договорились о возобновлении контактов в ближайшее время.

Уже в субботу, 20 декабря, в Майами прибыл представитель России Кирилл Дмитриев. Он провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

После завершения встречи Дмитриев заявил, что переговоры были "конструктивными".

Отметим, в результате переговоров Украины и США первоначальная версия мирного плана была сокращена с 28 пунктов до 20. Его содержание остается неизвестным. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финальной версии мирного плана пока нет, поскольку он еще не был согласован.

