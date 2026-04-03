У Путіна заявили, що не ставили Україні дедлайн для виходу з Донбасу

Питання Донбасу у переговорах

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія висунула нові умови щодо завершення війни - вона вимагає, щоб Україна залишила Донбас протягом двох місяців.

Український президент зазначив, що його дивує, що хтось може серйозно сприймати такі заяви після всіх років війни.

Раніше Зеленський вже відкидав будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що РФ розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

Крім того, президент України наголошував, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.