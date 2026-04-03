У Путіна заявили, що не ставили Україні дедлайн для виходу з Донбасу
Росія нібито не ставила Україні ніяких дедлайнів щодо виведення військ з Донбасу. Однак Кремль продовжує вимагати виходу ЗСУ з цієї території для укладання мирної угоди.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.
"Для зупинки гарячої фази "СВО" Україна має вивести війська з Донбасу, але жодних дедлайнів Росія не ставила", - сказав Пєсков.
За його словами, виведення українських військ із Донбасу сприяло б переходу до "політико-дипломатичного врегулювання конфлікту".
Водночас речник Кремля заявив, що Росія продовжуватиме війну до досягнення всіх зазначених цілей, а Києву варто було б вивести війська з Донбасу "вже сьогодні, а краще вчора".
Питання Донбасу у переговорах
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія висунула нові умови щодо завершення війни - вона вимагає, щоб Україна залишила Донбас протягом двох місяців.
Український президент зазначив, що його дивує, що хтось може серйозно сприймати такі заяви після всіх років війни.
Раніше Зеленський вже відкидав будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що РФ розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.
Крім того, президент України наголошував, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.
Також Зеленський заявив, що США поставили умову, згідно з якою Україна для отримання гарантій безпеки маж вивести свої війська з Донбасу.
За його словами, Вашингтон готовий остаточно узгодити ці гарантії "на високому рівні", щойно Київ буде готовий на цей крок. Зеленський попередив, що це поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи.
Пізніше держсекретар США Марко Рубіо назвав цю заяву Зеленського "брехнею". За його словами, Вашингтон не ставив Україні жодних умов щодо виведення військ.