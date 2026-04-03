У Путина заявили, что не ставили Украине дедлайн для выхода из Донбасса

Вопрос Донбасса в переговорах

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула новые условия по завершению войны - она требует, чтобы Украина оставила Донбасс в течение двух месяцев.

Украинский президент отметил, что его удивляет, что кто-то может серьезно воспринимать такие заявления после всех лет войны.

Ранее Зеленский уже отвергал любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он подчеркнул, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.

Кроме того, президент Украины отмечал, что во время предстоящих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по территориальному вопросу.