У Путина заявили, что не ставили Украине дедлайн для выхода из Донбасса

13:55 03.04.2026 Пт
Песков утверждает, что такой шаг необходим для остановки горячей фазы войны
aimg Татьяна Степанова
У Путина заявили, что не ставили Украине дедлайн для выхода из Донбасса Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)

Россия якобы не ставила Украине никаких дедлайнов по выводу войск с Донбасса. Однако Кремль продолжает требовать выхода ВСУ с этой территории для заключения мирного соглашения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"Для остановки горячей фазы "СВО" Украина должна вывести войска с Донбасса, но никаких дедлайнов Россия не ставила", - сказал Песков.

По его словам, вывод украинских войск с Донбасса способствовал бы переходу к "политико-дипломатическому урегулированию конфликта".

В то же время спикер Кремля заявил, что Россия будет продолжать войну до достижения всех указанных целей, а Киеву следовало бы вывести войска с Донбасса "уже сегодня, а лучше вчера".

Вопрос Донбасса в переговорах

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула новые условия по завершению войны - она требует, чтобы Украина оставила Донбасс в течение двух месяцев.

Украинский президент отметил, что его удивляет, что кто-то может серьезно воспринимать такие заявления после всех лет войны.

Ранее Зеленский уже отвергал любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он подчеркнул, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.

Кроме того, президент Украины отмечал, что во время предстоящих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по территориальному вопросу.

Также Зеленский заявил, что США поставили условие, согласно которому Украина для получения гарантий безопасности должна вывести свои войска с Донбасса.

По его словам, Вашингтон готов окончательно согласовать эти гарантии "на высоком уровне", как только Киев будет готов на этот шаг. Зеленский предупредил, что это поставит под угрозу безопасность как Украины, так и Европы.

Позже госсекретарь США Марко Рубио назвал это заявление Зеленского "ложью". По его словам, Вашингтон не ставил Украине никаких условий по выводу войск.

РФ атакует Украину с вечера и на утро: какие города под огнем и что известно о последствиях
