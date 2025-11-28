У Путіна заявили, що США передали РФ параметри узгодженого з Україною мирного плану

Переговори у Женеві

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ опублікували мирний план США щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

23 листопада у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України.

Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що план був скорочений до 22 пунктів.

Українська делегація за підсумками зустрічі повідомила про "спільне розуміння щодо ключових умов угоди" та зазначила, що візит президента Володимира Зеленського до США може відбутися "у найближчу можливу дату в листопаді" для подальших домовленостей із Трампом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать переговори щодо мирного плану США. Потрібно розвити та закріпити результати, яких вдалося досягти в Женеві.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія, мовляв, згодна, що мирний план США може бути покладено "в основу майбутніх домовленостей". Але вважати це проєктом мирної угоди Кремль відмовляється.