У Путіна заявили, що США передали РФ параметри узгодженого з Україною мирного плану

Фото: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки нібито передали Росії параметри мирного плану, який узгодили під час переговорів з Україною у Женеві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

"Основні параметри були передані", - сказав Пєсков щодо мирного плану, який США та Україна узгодили у Женеві.

За його словами, параметри плану обговорять зі США наступного тижня у Москві.

"Хто повинен визнати територіальні реалії між Росією та Україною, визначать на переговорах", - додав речник Путіна.

Переговори у Женеві

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ опублікували мирний план США щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

23 листопада у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України.

Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що план був скорочений до 22 пунктів.

Українська делегація за підсумками зустрічі повідомила про "спільне розуміння щодо ключових умов угоди" та зазначила, що візит президента Володимира Зеленського до США може відбутися "у найближчу можливу дату в листопаді" для подальших домовленостей із Трампом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать переговори щодо мирного плану США. Потрібно розвити та закріпити результати, яких вдалося досягти в Женеві.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія, мовляв, згодна, що мирний план США може бути покладено "в основу майбутніх домовленостей". Але вважати це проєктом мирної угоди Кремль відмовляється.

