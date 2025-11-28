У Путина заявили, что США передали РФ параметры согласованного с Украиной мирного плана

Переговоры в Женеве

Напомним, недавно СМИ опубликовали мирный план США по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Украинская делегация по итогам встречи сообщила об "общем понимании по ключевым условиям соглашения" и отметила, что визит президента Владимира Зеленского в США может состояться "в ближайшую возможную дату в ноябре" для дальнейших договоренностей с Трампом.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в конце этой недели украинская и американская делегации продолжат переговоры по мирному плану США. Нужно развить и закрепить результаты, которых удалось достичь в Женеве.

Между тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия, мол, согласна, что мирный план США может быть положен "в основу будущих договоренностей". Но считать это проектом мирного соглашения Кремль отказывается.