Соединенные Штаты Америки якобы передали России параметры мирного плана, который согласовали во время переговоров с Украиной в Женеве.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.
"Основные параметры были переданы", - сказал Песков относительно мирного плана, который США и Украина согласовали в Женеве.
По его словам, параметры плана обсудят с США на следующей неделе в Москве.
"Кто должен признать территориальные реалии между Россией и Украиной, определят на переговорах", - добавил пресс-секретарь Путина.
Напомним, недавно СМИ опубликовали мирный план США по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.
23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.
После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.
Украинская делегация по итогам встречи сообщила об "общем понимании по ключевым условиям соглашения" и отметила, что визит президента Владимира Зеленского в США может состояться "в ближайшую возможную дату в ноябре" для дальнейших договоренностей с Трампом.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в конце этой недели украинская и американская делегации продолжат переговоры по мирному плану США. Нужно развить и закрепить результаты, которых удалось достичь в Женеве.
Между тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия, мол, согласна, что мирный план США может быть положен "в основу будущих договоренностей". Но считать это проектом мирного соглашения Кремль отказывается.