У Путіна заявили, що санкції Трампа "абсолютно ніяк" не вплинуть на РФ

"Вони абсолютно ніяк не вплинуть на економіку Росії, вони просто призведуть до зростання цін на автозаправках у США", - вважає він.

За словами Дмитрієва, причина полягає в тому, що ціни на нафтових ринках вже зросли і будуть рости далі.

"Тому позиції Байдена, помилкові наративи Байдена, які намагаються нав'язати адміністрації Трампа, ми бачили, що вони ніколи не спрацьовували", - наголосив спецпредставник РФ.

Зазначимо, Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв ціни на бензин нижче 2 доларів за галон протягом року. Наразі ціна тримається на рівні близько 3 доларів за галон.