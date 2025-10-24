Спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв заявив, що санкції американського лідера Дональда Трампа не вплинуть на Росію. За його словами, вони обернуться зростанням цін на заправках у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Кирила Дмитрієва росЗМІ.
"Вони абсолютно ніяк не вплинуть на економіку Росії, вони просто призведуть до зростання цін на автозаправках у США", - вважає він.
За словами Дмитрієва, причина полягає в тому, що ціни на нафтових ринках вже зросли і будуть рости далі.
"Тому позиції Байдена, помилкові наративи Байдена, які намагаються нав'язати адміністрації Трампа, ми бачили, що вони ніколи не спрацьовували", - наголосив спецпредставник РФ.
Зазначимо, Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв ціни на бензин нижче 2 доларів за галон протягом року. Наразі ціна тримається на рівні близько 3 доларів за галон.
Нагадаємо, мінфін США в ніч на 23 жовтня оголосив про нові антиросійські санкції, щоб змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Під обмеження потрапили російські компанії-гіганти "Роснефть" і "Лукойл", а також велика кількість їхніх дочірніх підприємств.
У відповідь російський диктатор Володимир Путін заявив, що нові санкції США нібито не будуть істотно впливати на економіку країни-агресорки.
Американський лідер Дональд Трамп це прокоментував: "Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як все складеться".
Зазначимо, що сьогодні, 24 жовтня, Росія відправила свого спецпредставника Кирила Дмитрієва до США для "обговорення відносин між США і РФ".