RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Отказываются от санкций? У Путина решили нажать на болезненную тему для Трампа

Фото: спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что санкции американского лидера Дональда Трампа не повлияют на Россию. По его словам, они обернутся ростом цен на заправках в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Кирилла Дмитриева росСМИ.

"Они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США", - считает он.

По словам Дмитриева, причина заключается в том, что цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше.

"Поэтому позиции Байдена, ложные нарративы Байдена, которые пытаются навязать администрации Трампа, мы видели, что они никогда не срабатывали", - подчеркнул спецпредставитель РФ.

Тема стоимости топлива является довольно болезненной для Трампа, ведь сейчас цена на бензин на американских АЗС держится около 3 долларов за галлон. Во время своей предвыборной кампании он обещал цены на бензин ниже 2 долларов за галлон в течение года.

 

Санкции против России

Напомним, минфин США в ночь на 23 октября объявил о новых антироссийских санкциях, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Под ограничения попали российские компании-гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также большое количество их дочерних предприятий.

В ответ российский диктатор Владимир Путин заявил, что новые санкции США якобы не будут существенно влиять на экономику страны-агрессора.

Американский лидер Дональд Трамп это прокомментировал: "Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится".

Отметим, что сегодня, 24 октября, Россия отправила своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева в США для "обсуждения отношений между США и РФ".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАЗСДональд Трамп