У Путіна заявили, що санкції Трампа "абсолютно ніяк" не вплинуть на РФ
Спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв заявив, що санкції американського лідера Дональда Трампа не вплинуть на Росію. За його словами, вони обернуться зростанням цін на заправках у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Кирила Дмитрієва росЗМІ.
"Вони абсолютно ніяк не вплинуть на економіку Росії, вони просто призведуть до зростання цін на автозаправках у США", - вважає він.
За словами Дмитрієва, причина полягає в тому, що ціни на нафтових ринках вже зросли і будуть рости далі.
"Тому позиції Байдена, помилкові наративи Байдена, які намагаються нав'язати адміністрації Трампа, ми бачили, що вони ніколи не спрацьовували", - наголосив спецпредставник РФ.
Зазначимо, Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв ціни на бензин нижче 2 доларів за галон протягом року. Наразі ціна тримається на рівні близько 3 доларів за галон.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, мінфін США в ніч на 23 жовтня оголосив про нові антиросійські санкції, щоб змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Під обмеження потрапили російські компанії-гіганти "Роснефть" і "Лукойл", а також велика кількість їхніх дочірніх підприємств.
У відповідь російський диктатор Володимир Путін заявив, що нові санкції США нібито не будуть істотно впливати на економіку країни-агресорки.
Американський лідер Дональд Трамп це прокоментував: "Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як все складеться".
Зазначимо, що сьогодні, 24 жовтня, Росія відправила свого спецпредставника Кирила Дмитрієва до США для "обговорення відносин між США і РФ".