Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что санкции американского лидера Дональда Трампа не повлияют на Россию. По его словам, они обернутся ростом цен на заправках в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Кирилла Дмитриева росСМИ.

"Они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США", - считает он.

По словам Дмитриева, причина заключается в том, что цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше.

"Поэтому позиции Байдена, ложные нарративы Байдена, которые пытаются навязать администрации Трампа, мы видели, что они никогда не срабатывали", - подчеркнул спецпредставитель РФ.

Тема стоимости топлива является довольно болезненной для Трампа, ведь сейчас цена на бензин на американских АЗС держится около 3 долларов за галлон. Во время своей предвыборной кампании он обещал цены на бензин ниже 2 долларов за галлон в течение года.