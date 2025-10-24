Отказываются от санкций? У Путина решили нажать на болезненную тему для Трампа
Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что санкции американского лидера Дональда Трампа не повлияют на Россию. По его словам, они обернутся ростом цен на заправках в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Кирилла Дмитриева росСМИ.
"Они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США", - считает он.
По словам Дмитриева, причина заключается в том, что цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше.
"Поэтому позиции Байдена, ложные нарративы Байдена, которые пытаются навязать администрации Трампа, мы видели, что они никогда не срабатывали", - подчеркнул спецпредставитель РФ.
Тема стоимости топлива является довольно болезненной для Трампа, ведь сейчас цена на бензин на американских АЗС держится около 3 долларов за галлон. Во время своей предвыборной кампании он обещал цены на бензин ниже 2 долларов за галлон в течение года.
Санкции против России
Напомним, минфин США в ночь на 23 октября объявил о новых антироссийских санкциях, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Под ограничения попали российские компании-гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также большое количество их дочерних предприятий.
В ответ российский диктатор Владимир Путин заявил, что новые санкции США якобы не будут существенно влиять на экономику страны-агрессора.
Американский лидер Дональд Трамп это прокомментировал: "Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится".
Отметим, что сегодня, 24 октября, Россия отправила своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева в США для "обсуждения отношений между США и РФ".