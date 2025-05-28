У Путіна заявили, що РФ та Україна нібито обговорюють умови для перемир'я

"Меморандум" РФ про перемир'я

Після зустрічі у Стамбулі 16 травня Росія заявила, що сторони мають письмово представити свої бачення припинення вогню. Пізніше диктатор Володимир Путін повідомив, що Кремль готує так званий "меморандум" щодо майбутнього мирного договору.

У МЗС Росії заявили, що документ включатиме орієнтовні "терміни завершення війни". За останніми повідомленнями, російська сторона нібито завершує роботу над текстом.

Водночас в Офісі президента України вважають, що Москва впише в цей "меморандум" неприйнятні для України умови - зокрема, ті, що передбачають втрату державного суверенітету.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна почитає пропозиції Росії і тоді відповість на них.

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