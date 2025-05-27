У Лаврова заявили, що в меморандумі вкажуть "можливі терміни" закінчення війни

Російська Федерація (РФ) продовжує працювати над проєктом меморандуму щодо повномасштабної війни в Україні. В документі можуть вказати "можливі терміни" укладення мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марію Захарову, яку цитує "Интерфакс".

Захарова додала, що після підготовки меморандуму - документ передадуть українській стороні . Зокрема у Кремлі розраховують на те, що Київ веде проводить наразі аналогічну роботу й направить Москві свої напрацювання.

"Росія продовжує розробку проєкту меморандуму щодо майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій, таких, як принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню на певний час у разі досягнення, наголошу, відповідних домовленостей", - розповіла посадовиця.

"Меморандум про мир"

Під час нещодавніх переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовилися представити бачення перемир'я в письмовому вигляді.

19 травня російський диктатор Володимир Путін, після перемовин з американським лідером Дональдом Трампом заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру". Після цього він відзначив, що Москва готова працювати з Києвом над меморандумом.

За словами історика та дипломата Романа Безсмертного, Росія може включити до свого меморандуму вимоги про нейтралітет України, скорочення армії, заборону НАТО та посилення ролі РПЦ.

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