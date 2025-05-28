У Путина заявили, что РФ и Украина якобы обсуждают условия для перемирия

"Меморандум" РФ о перемирии

После встречи в Стамбуле 16 мая Россия заявила, что стороны должны письменно представить свои видения прекращения огня. Позже диктатор Владимир Путин сообщил, что Кремль готовит так называемый "меморандум" относительно будущего мирного договора.

В МИД России заявили, что документ будет включать ориентировочные "сроки завершения войны". По последним сообщениям, российская сторона якобы завершает работу над текстом.

В то же время в Офисе президента Украины считают, что Москва впишет в этот "меморандум" неприемлемые для Украины условия - в частности, те, которые предусматривают потерю государственного суверенитета.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина почитает предложения России и тогда ответит на них.

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