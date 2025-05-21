Подоляк назвав умови, які Росія може вписати в "меморандум" про перемир'я

Росія може вписати в "меморандум миру" повну втрату суверенітету для України. Починаючи від контролю над армією та зброєю і до права українців на власну політику й території.

"Вони підпишуть меморандум абсолютно точно такий, як можна максимально очікувати. Це і прибрати "першоджерела війни" - це означає, що Україна має перестати існувати, як вони вважають. Хоча безумовно першоджерело війни - сама Росія, яка починає неспровоковані експансії", - зауважив Подоляк.

Він наголосив, що росіяни в "меморандумі" можуть вписати що Україна має:

позбавитися внутрішньої та зовнішньої політики,

дати гарантію, що не буде вступати в ті чи інші оборонні альянси, і мова не лише про НАТО.

дати гарантію, що не буде мати своєї армії.

точно не буде отримувати ніякої зброї та інвестицій в мілітарні виробництва,

"А мілітарні виробництва мають бути зменшені до виготовлення пістолета і так далі. Україна має прогарантувати, що вона буде коригувати свою внутрішню політику - мова, віра, а головне уряди з Російською Федерацією, тобто треба буде підписувати "ярлик на служіння хану в Москві" і отримувати можливість формувати уряд", - зазначив радник керівника ОП.

Водночас він зазначив, що Москва в "меморандумі" може прописати не лише вищезгадане, а й те, що Україна має відмовитися від територій.

"Не тільки від тих, які Росія мілітарно окупувала. Росія буде наполягати на тому, що є ще території, які вона вважає історичними ще з часів печенігів, і відповідно їх теж так чи інакше треба буде віддати Росії", - підсумував він.