Подоляк назвав умови, які Росія може вписати в "меморандум" про перемир'я
Росія може вписати в "меморандум миру" повну втрату суверенітету для України. Починаючи від контролю над армією та зброєю і до права українців на власну політику й території.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Вони підпишуть меморандум абсолютно точно такий, як можна максимально очікувати. Це і прибрати "першоджерела війни" - це означає, що Україна має перестати існувати, як вони вважають. Хоча безумовно першоджерело війни - сама Росія, яка починає неспровоковані експансії", - зауважив Подоляк.
Він наголосив, що росіяни в "меморандумі" можуть вписати що Україна має:
- позбавитися внутрішньої та зовнішньої політики,
- дати гарантію, що не буде вступати в ті чи інші оборонні альянси, і мова не лише про НАТО.
- дати гарантію, що не буде мати своєї армії.
- точно не буде отримувати ніякої зброї та інвестицій в мілітарні виробництва,
"А мілітарні виробництва мають бути зменшені до виготовлення пістолета і так далі. Україна має прогарантувати, що вона буде коригувати свою внутрішню політику - мова, віра, а головне уряди з Російською Федерацією, тобто треба буде підписувати "ярлик на служіння хану в Москві" і отримувати можливість формувати уряд", - зазначив радник керівника ОП.
Водночас він зазначив, що Москва в "меморандумі" може прописати не лише вищезгадане, а й те, що Україна має відмовитися від територій.
"Не тільки від тих, які Росія мілітарно окупувала. Росія буде наполягати на тому, що є ще території, які вона вважає історичними ще з часів печенігів, і відповідно їх теж так чи інакше треба буде віддати Росії", - підсумував він.
"Меморандум про мир"
Нагадаємо, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовилися представити бачення перемир'я в письмовому вигляді.
Зокрема, наразі відомо, що нібито ще під час зустрічі у Путіна вимагали, аби Україна вивела військових із чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді Москва піде на перемир'я.
Однак в понеділок, 19 травня, після розмови з американським лідером Дональдом Трампом російський диктатор Володимира Путін заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру".
Відтак Путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.
Детально про те, як пройшла розмова Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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