У Путіна заявили про неможливість діалогу з Києвом і назвали "причину"

Як заявив спікер Кремля, на сьогодні йому "важко уявити" можливість переговорів з Україною через нібито "терористичні дії Києва".

Ця теза базується на вигаданих звинуваченнях на адресу України і жодних доказів на підтвердження російська сторона не надала.

Пєсков також вкотре зробив брехливу заяву про те, що Україна "робить все, щоб загальмувати процес мирного врегулювання".

Він назвав удар по пасажирському потягу Москва - Сімферополь "злочином київського режиму", проте не оприлюднив доказів причетності України до цього інциденту.

Окремо Пєсков повідомив, що влада РФ працює над вирішенням проблем із забезпеченням пальним тимчасово окупованого Криму.