У Путіна знайшли нову "причину", чому ЄС не може бути посередником у переговорах

11:28 29.05.2026 Пт
2 хв
Що вигадали на цей раз?
aimg Ірина Глухова
У Путіна знайшли нову "причину", чому ЄС не може бути посередником у переговорах Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
У Кремлі вигадали нові виправдання для затягування переговорів щодо врегулювання російсько-української війни, висловившись про роль Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова російські ЗМІ.

"ЄС є стороною конфлікту і не може виступати посередником у переговорах із Києвом", - сказав він.

Таким чином речник російського диктатора фактично відкинув Євросоюз як посередника у переговорах щодо України.

На думку Пєскова, повна відмова від діалогу з РФ є "найбільшою помилкою Брюсселя, це причина глухого кута, в який зайшли дипломатичні відносини".

Переговори щодо завершення війни в Україні

Останні тижні триває дискусія навколо можливого переговірника від ЄС.

Президент Фінляндії Александр Стубб не виключав, що може взяти на себе цю роль, звучало й ім'я колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель - утім вона дала зрозуміти, що не вважає себе відповідною кандидатурою.

Сам російський диктатор Володимир Путін публічно запропонував на цю посаду колишнього канцлера Герхарда Шредера, однак у Берліні та Брюсселі цю ідею різко відкинули.

Попри це країні ЄС так і не дійшли спільної позиції. Держави, які найактивніше підтримують Україну, виступили проти самої ідеї єдиного переговірника - вони вважають, що Путін несерйозно ставитися до припинення вогню, а така фігура може послабити санкційний тиск на Росію.

Зрештою, за останньою інформацією, Євросоюз вирішив поки не призначати головного представника для можливих переговорів щодо завершення війни, а зосередитися на стратегії.

Летіли дрони та балістика, є 15 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
