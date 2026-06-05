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Образився на лист та не хоче миру: що Путін наговорив про Україну в Петербурзі

19:15 05.06.2026 Пт
3 хв
Що диктатор відповів на пропозицію зустрітися з президентом України?
aimg Дмитро Левицький
Образився на лист та не хоче миру: що Путін наговорив про Україну в Петербурзі Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про Україну на своєму економічному форумі в Петербурзі. Зокрема, відреагував на лист українського президента Володимира Зеленського.

РБК-Україна зібрало ключові заяви російського диктатора про Україну.

Головне:

  • Про лист та відмову від зустрічі: Диктатор поскаржився на "елементи грубості" в листі Зеленського та відхилив пропозицію про особисту зустріч, заявивши, що "не бачить сенсу" в таких переговорах.
  • Про умови домовленостей: Путін вимагає, щоб "фахівці" спершу напрацювали рішення на тривалу перспективу, і лише після цього можливе підписання документів.
  • Про цілі війни: Першочерговим завданням Росії наразі є захоплення Донбасу. Інші питання, зокрема й так звану "денацифікацію", очільник Кремля хоче вирішувати на переговорному треку.
  • Про удари ЗСУ: Путін визнав, що атаки українських дронів по глибокому російському тилу завдають шкоди РФ, та заявив про необхідність посилювати систему ППО.

Про лист Зеленського

Путін розповів, що про лист йому стало відомо вчора, але прочитав він його лише сьогодні. Замість конструктиву, диктатор висміяв деякі моменти з листа, наприклад згадку про вік.

"Головне не вік, а дієздатність", - сказав Путін, додавши, що є і старіші очільники держав, ніж він.

Потім диктатор знову почав вимагати виборів в Україні, а також згадав про суперечку між Зеленським та президентом США у Білому домі. За словами Путіна, Зеленський "відмовляє адміністрації США бути гарантом".

"І цей лист, про який ви щойно згадали, він справді містить елементи грубості. Що це? Це спосіб створити умови для особистої зустрічі та переговорів, чи це створення обстановки, за якої насправді неможливо проводити жодних особистих зустрічей? Я думаю, що це друге", - додав він.

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Відмова від зустрічі з Зеленським

Путін "не бачить сенсу" у зустрічі, яку у своєму листі запропонував Зеленський. За його словами, Зеленський пропонував йому зустріч і раніше - через не названого бізнесмена. Але Путін відмовився, нагадавши про "мінські угоди", які, за його словами, дозволили потягнути час, щоб "переозброїти Україну".

"Я кажу, що не бачу сенсу зустрічатися. Сенс є лише для української сторони - зупинити наступ наших сил. А нам потрібні домовленості не на пів року, не на три місяці, а на тривалу історичну перспективу. Нехай фахівці попрацюють, вироблять якісь рішення. А після цього можна зустрічатися, бути присутніми на підписанні документів, або навіть щось підписувати", - заявив диктатор.

Про цілі війни і "денацифікацію"

Як заявив Путін, перша задача Росії зараз - це "досягти звільнення Донбасу". І РФ, за його словами, рухається до виконання цієї задачі. А деякі інші задачі, як зазначив диктатор, будуть вирішувати на переговорному треку. В тому числі й так звану "денацифікацію".

"Нам весь час казали: яка денацифікація, про що ви, яка нісенітниця. А ось зовсім недавно ми були свідками перезахоронення нацистів з почестями і салютом. І хто це робить? Голова київського режиму - єврей за національністю", - сказав Путін.

Про атаки українських дронів

Путін визнав, що атаки українських дронів на глибокий російський тил, завдає шкоди РФ. Але і з цього диктатор зробив "перемогу".

"Для нас це означає тільки одне - ми повинні посилювати систему ППО. І ми будемо це робити", - заявив він.

При цьому диктатор продовжує запевняти, що українські дрони - неефективні, а більша частина озброєння надходить в Україну з Заходу.

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