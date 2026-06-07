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Росія не довіряє США: джерело РБК-Україна назвало причину візиту Абрамовича в Київ

22:50 07.06.2026 Нд
2 хв
Навіщо російський олігарх приїздив в Київ?
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Росія не довіряє США: джерело РБК-Україна назвало причину візиту Абрамовича в Київ Фото: російський олігарх Роман Абрамович (Getty Images)
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Візит російського олігарха Романа Абрамовича в Київ був ініційований керівництвом РФ.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

Росіяни відправили Абрамовича до президента Володимира Зеленського, щоб він безпосередньо дізнався позицію України і передав це в Москву.

"Вони наче мають сумніви, що деякі партнери кажуть їм і нам одне й те саме, зокрема американці. Тож було заявлено, шо вони хочуть почути нашу позицію безпосередньо", - пояснило джерело.

Коли Абрамович приїхав до Зеленського, то отримав пояснення, як Україна бачить завершення війни, зазначив співрозмовник РБК-Україна. Найкращий шлях - особиста зустріч Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Як бачимо, на обидва варіанти, непублічної і публічної пропозиції, відповідь одна - Путін хоче воювати далі. У нас немає проблем використовувати будь-які канали, які можуть спрацювати. Але Путін хоче воювати – і все", - резюмувало джерело.

Читайте також: Зеленський відреагував на "слабку" відповідь Путіна на лист

Лист до Путіна та візит Абрамовича

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися віч-на-віч, щоб обговорити завершення війни.

Путін, реагуючи на лист, розповів, що українська влада нібито нещодавно запросила до себе російського олігарха, щоб передати через нього якесь послання. Ім'я олігарха Путін не назвав, але медіа з'ясували, що йшлося про Романа Абрамовича.

В інтерв'ю Sky News український президент підтвердив зустріч з Абрамовичем, але додав, що він прибув з ініціативи РФ, та передав послання від Путіна.

Як розповів Зеленський, Абрамович також передав до Москви ключовий меседж: Україна не віддасть Донбас. Водночас в інтерв'ю Sky News, президент назвав найшвидший шлях до миру з Росією.

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