У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали "причину"

Как заявил спикер Кремля, на сегодня ему "трудно представить" возможность переговоров с Украиной из-за якобы "террористических действий Киева".

Этот тезис базируется на вымышленных обвинениях в адрес Украины и никаких доказательств в подтверждение российская сторона не предоставила.

Песков также в очередной раз сделал лживое заявление о том, что Украина "делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования".

Он назвал удар по пассажирскому поезду Москва - Симферополь "преступлением киевского режима", однако не обнародовал доказательств причастности Украины к этому инциденту.

Отдельно Песков сообщил, что власти РФ работают над решением проблем с обеспечением горючим временно оккупированного Крыма.