У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали "причину"

В Кремле исключили возможность переговоров о мирном завершении войны в Украине и выдвинули обвинения Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова пропагандистским СМИ.
Как заявил спикер Кремля, на сегодня ему "трудно представить" возможность переговоров с Украиной из-за якобы "террористических действий Киева".
Этот тезис базируется на вымышленных обвинениях в адрес Украины и никаких доказательств в подтверждение российская сторона не предоставила.
Песков также в очередной раз сделал лживое заявление о том, что Украина "делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования".
Он назвал удар по пассажирскому поезду Москва - Симферополь "преступлением киевского режима", однако не обнародовал доказательств причастности Украины к этому инциденту.
Отдельно Песков сообщил, что власти РФ работают над решением проблем с обеспечением горючим временно оккупированного Крыма.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к прямым переговорам - но исключительно за пределами России и Беларуси.
На прошлой неделе Зеленский обратился к российскому диктатору с открытым письмом - с предложением встретиться лично и обсудить завершение войны.
В ответ глава Кремля заявил, что украинская сторона якобы сама пригласила в Киев некоего российского олигарха для передачи послания. Имя он не назвал, однако медиа установили, что речь шла о Романе Абрамовиче.
В интервью Sky News Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем, однако уточнил - тот приехал по инициативе российской стороны и передал послание от Путина.
Тем временем источник РБК-Украина сообщил об истинной причине визита Абрамовича в Киев.