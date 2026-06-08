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У Путіна заявили про неможливість діалогу з Києвом і назвали "причину"

15:22 08.06.2026 Пн
2 хв
Чергові звинувачення без жодних доказів
aimg Ірина Глухова
У Путіна заявили про неможливість діалогу з Києвом і назвали "причину" Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
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У Кремлі виключили можливість переговорів про мирне завершення війни в України та висунули звинувачення Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова пропагандистським ЗМІ.

Як заявив спікер Кремля, на сьогодні йому "важко уявити" можливість переговорів з Україною через нібито "терористичні дії Києва".

Ця теза базується на вигаданих звинуваченнях на адресу України і жодних доказів на підтвердження російська сторона не надала.

Пєсков також вкотре зробив брехливу заяву про те, що Україна "робить все, щоб загальмувати процес мирного врегулювання".

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Він назвав удар по пасажирському потягу Москва - Сімферополь "злочином київського режиму", проте не оприлюднив доказів причетності України до цього інциденту.

Окремо Пєсков повідомив, що влада РФ працює над вирішенням проблем із забезпеченням пальним тимчасово окупованого Криму.

Лист до Путіна та візит Абрамовича

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів - але виключно за межами Росії та Білорусі.

Минулого тижня Зеленський звернувся до російського диктатора з відкритим листом - із пропозицією зустрітися особисто й обговорити завершення війни.

У відповідь глава Кремля заявив, що українська сторона нібито сама запросила до Києва певного російського олігарха для передачі послання. Ім'я він не назвав, однак медіа встановили, що йшлося про Романа Абрамовича.

В інтерв'ю Sky News Зеленський підтвердив зустріч з Абрамовичем, проте уточнив - той приїхав з ініціативи російської сторони і передав послання від Путіна.

Тим часом джерело РБК-Україна повідомило про справжню причину візиту Абрамовича до Києва.

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