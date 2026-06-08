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У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали "причину"

15:22 08.06.2026 Пн
2 мин
Очередные обвинения без каких-либо доказательств
aimg Ирина Глухова
У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали "причину" Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Кремле исключили возможность переговоров о мирном завершении войны в Украине и выдвинули обвинения Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова пропагандистским СМИ.

Как заявил спикер Кремля, на сегодня ему "трудно представить" возможность переговоров с Украиной из-за якобы "террористических действий Киева".

Этот тезис базируется на вымышленных обвинениях в адрес Украины и никаких доказательств в подтверждение российская сторона не предоставила.

Песков также в очередной раз сделал лживое заявление о том, что Украина "делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования".

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Он назвал удар по пассажирскому поезду Москва - Симферополь "преступлением киевского режима", однако не обнародовал доказательств причастности Украины к этому инциденту.

Отдельно Песков сообщил, что власти РФ работают над решением проблем с обеспечением горючим временно оккупированного Крыма.

Письмо к Путину и визит Абрамовича

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к прямым переговорам - но исключительно за пределами России и Беларуси.

На прошлой неделе Зеленский обратился к российскому диктатору с открытым письмом - с предложением встретиться лично и обсудить завершение войны.

В ответ глава Кремля заявил, что украинская сторона якобы сама пригласила в Киев некоего российского олигарха для передачи послания. Имя он не назвал, однако медиа установили, что речь шла о Романе Абрамовиче.

В интервью Sky News Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем, однако уточнил - тот приехал по инициативе российской стороны и передал послание от Путина.

Тем временем источник РБК-Украина сообщил об истинной причине визита Абрамовича в Киев.

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